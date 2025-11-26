Paraná testa jogo educativo sobre Educação Fiscal em escolas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Escola Fazendária do Paraná (EFAZ) está testando um novo jogo educativo sobre Educação Fiscal em escolas paranaenses. Desenvolvido na plataforma Roblox, o game busca renovar a forma como o tema é abordado em sala de aula, substituindo métodos tradicionais por uma experiência interativa e digital.

Nas últimas duas semanas, equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) visitaram escolas em Curitiba e Região Metropolitana para apresentar o projeto e avaliar a recepção dos alunos. Estudantes de diferentes instituições, como o Colégio Positivo, Colégio Estadual Leôncio Corrêa e Escola Literal de Pinhais, participaram dos testes iniciais.

O jogo, ainda em fase de pré-testes, utiliza o formato multijogador para estimular colaboração e aprendizado conjunto. Temas como função social do tributo, importância da nota fiscal e impacto coletivo das escolhas individuais são abordados de forma lúdica, guiados pelo personagem Ed, porta-voz do programa paranaense de Educação Fiscal.

A escolha da plataforma Roblox foi estratégica, considerando sua popularidade entre crianças e jovens. Uma pesquisa envolvendo mais de 17 mil estudantes da rede pública de ensino identificou Roblox como uma das plataformas de games mais acessadas por esse público.

Além das escolas, os testes também chegaram à Carreta da Inovação, em parceria com a Secretaria da Inovação (SEIA), no município de Kaloré, onde cerca de 500 estudantes experimentaram o jogo. A iniciativa recebeu feedback positivo tanto de alunos quanto de professores, que viram no videogame um poderoso aliado para o ensino.

O projeto, idealizado pela EFAZ e desenvolvido pela Compass UOL, visa tornar o tema da Educação Fiscal mais compreensível, significativo e atraente para os jovens, aproveitando o potencial dos ambientes digitais. A expectativa é que o jogo seja não apenas um material didático, mas uma experiência envolvente que os adolescentes queiram jogar por conta própria.