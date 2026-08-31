Paraná terá nova usina de biogás para transformar resíduos em combustível

Uma nova unidade de produção de biogás será instalada em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Localizada próxima à PR-373, no distrito de Lovat, a empresa Cetric investirá R$ 30 milhões na instalação da primeira unidade de transformação de resíduos industriais da cidade. A longo prazo, o aporte pode chegar a R$ 120 milhões.

O anúncio foi feito na quinta-feira (27). A previsão é que a construção da usina seja concluída em até 12 meses após o início das obras. O projeto também contempla um posto de abastecimento de veículos, com lanchonete, hotel e outros serviços. A planta deverá gerar 54 empregos diretos.

Segundo a Prefeitura de Umuarama, a usina processará resíduos industriais, comerciais e de esgoto para produzir biogás, gás metano e energia elétrica. No Paraná, a Cetric já mantém unidades em Pato Branco, Cascavel, Cianorte, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Araucária.

As negociações para a instalação da planta duraram cerca de 14 meses. Quando estiver em funcionamento, a unidade deverá reduzir os custos de destinação dos resíduos produzidos pelas empresas da região. Atualmente, um empresário de Umuarama paga, em média, R$ 150 por tonelada apenas pelo frete para encaminhar esses materiais a uma planta de biogás.

“Arábia Saudita do biometano”

Dados apresentados durante o 13º Fórum do Biogás, realizado neste mês em São Paulo, apontam que o Paraná ainda tem potencial inexplorado para produzir 500 mil m³ de biogás por dia no setor sucroenergético. Das 23 usinas de etanol do Estado, apenas uma produz biometano.

Atualmente, o Paraná conta com 525 plantas de biogás e possui incentivos para o setor, como isenção de ICMS para determinados ativos e de IPVA para veículos pesados, além de licenciamento ambiental específico para biodigestores. A meta do Estado é ampliar a produção e se consolidar como referência nacional no segmento, chegando a ser comparado a uma “Arábia Saudita do biometano”.

Além da unidade prevista para Umuarama, Toledo terá uma usina de biometano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou e contratou financiamento de R$ 148,5 milhões para a Bioo Paraná Holding S.A. construir a planta no início de 2026. O início das operações está previsto para 2028.