Paraná terá fim de semana com temperaturas de até 37°C e chuvas isoladas

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê um fim de semana com temperaturas chegando a 37°C em algumas regiões do estado. Devido ao forte calor, pancadas de chuva isoladas podem ocorrer já nesta sexta-feira (28). Após um sábado ensolarado, um sistema de baixa pressão trará chuvas para a metade sul do Paraná entre domingo e segunda-feira (1º).

Na sexta-feira, o interior do estado pode registrar até 35°C, com tempo estável. Na região Leste, as temperaturas devem ficar em torno de 26°C. O Simepar e a Defesa Civil alertam para possíveis pancadas de chuva e tempestades localizadas, especialmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, devido à combinação de altas temperaturas, umidade e passagem de uma frente fria de fraca intensidade.

O sábado (29) terá tempo mais estável e temperaturas em elevação, podendo atingir 37°C no Noroeste. No Litoral e na Região Metropolitana de Curitiba, os termômetros devem marcar cerca de 30°C. O domingo (30) começará com predomínio de sol e temperaturas altas, mas o tempo mudará à tarde.

Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar, explica: “A partir da tarde de domingo, um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai começará a alterar as condições climáticas nas regiões mais ao sul do estado. Prevemos pancadas de chuva localizadas com trovoadas nas cidades próximas à divisa com Santa Catarina e na RMC, entre o final da tarde e a noite”.

Na segunda-feira, a chuva se espalhará pelo estado, mas a região Norte continuará com temperaturas elevadas, próximas aos 38°C. O Simepar emitiu um aviso meteorológico de calor intenso para o Noroeste, com risco moderado, e risco baixo para uma faixa do Oeste até o Norte Pioneiro.

A Defesa Civil orienta a população a manter-se hidratada, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, usar roupas leves e claras, além de chapéu e protetor solar. Recomenda-se também atenção especial a grupos vulneráveis como idosos, crianças e doentes crônicos, e evitar deixar pessoas ou animais em veículos estacionados.