Paraná tem uma das melhores redes de atenção à Aids do Brasil, diz estudo

O Paraná está entre os estados brasileiros com melhor índice composto de atenção à Aids, segundo relatório do Boletim Epidemiológico da Aids do Ministério da Saúde. O estado ocupa a 7ª posição entre as 27 unidades federativas, com índice de 4,656, indicando boa cobertura de serviços e organização da rede de atenção à doença.

O índice composto avalia a taxa de detecção de Aids, taxa em crianças menores de 5 anos, taxa de mortalidade e primeira contagem de CD4 nos últimos cinco anos. Quanto menor o índice, melhor o desempenho nos indicadores avaliados.

Além do bom desempenho estadual, cinco cidades paranaenses com mais de 100 mil habitantes estão entre as 100 melhores do país no ranking: Pinhais (12ª), Foz do Iguaçu (35ª), Maringá, Toledo e Paranaguá. Curitiba aparece em 5º lugar entre as capitais.

O Paraná reduziu a taxa de mortalidade por Aids em 47,8% entre 2014 e 2024, passando de 4,8 para 2,8. O estado também mantém a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV, renovada em dezembro de 2025.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, as políticas de atendimento às pessoas vivendo com HIV/Aids no Paraná abrangem desde a prevenção até o tratamento, refletindo na melhoria dos indicadores e na qualidade da assistência oferecida.