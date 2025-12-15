Saúde

Paraná tem uma das melhores redes de atenção à Aids, aponta índice federal

O Paraná está entre os estados brasileiros com melhor índice composto de atenção à Aids, segundo relatório do Boletim Epidemiológico da Aids do Ministério da Saúde. O índice avalia a cobertura de serviços e organização da rede de atenção à doença. O estado ocupa a 7ª posição entre as 27 unidades federativas, com índice de 4,656.

O documento também destaca que cinco cidades paranaenses com mais de 100 mil habitantes estão entre as 100 melhores do país no ranking do índice composto, além da capital Curitiba. Pinhais, na região metropolitana, é a melhor colocada do estado, na 12ª posição nacional.

Nos últimos 10 anos, o Paraná reduziu em 47,8% a taxa de mortalidade por Aids, passando de 4,8 para 2,8. O estado empatou com o Rio de Janeiro em segundo lugar nessa redução, atrás apenas de São Paulo.

O índice composto considera fatores como taxa de detecção de Aids, taxa em crianças menores de 5 anos, taxa de mortalidade e contagem de CD4 nos últimos cinco anos. Valores menores indicam melhor desempenho nos indicadores avaliados.

Curitiba apresenta o 5º melhor desempenho entre as 27 capitais. Além de Pinhais, Foz do Iguaçu, Maringá, Toledo e Paranaguá também se destacam entre os 100 primeiros municípios com mais de 100 mil habitantes no ranking nacional.

O estado também mantém a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV (da mãe para o filho), renovada em dezembro. Quatro cidades paranaenses – Toledo, Pinhais, Foz do Iguaçu e Maringá – também possuem essa certificação.

