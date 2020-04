O Paraná registrou mais uma morte e 35 infecções por coronavírus de acordo com o boletim divulgado neste sábado (11) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Até a o meio da tarde deste sábado, foram registradas 27 mortes e 688 casos confirmados do covid-19 no estado.

A vítima fatal mais recente faleceu sexta-feira (10) em Cascavel, no Oeste, mas teve a morte confirmada para coronavírus neste sábado. Era um idoso de 77 anos que estava internado desde 3 de abril. O homem tinha outros problemas de saúde que agravaram o quadro.

Em relação aos novos casos deste sábado, 28 deles foram só em Curitiba. Os outros foram um em Pinhais (região metropolitana da capital), um em Cascavel, um em Goiorê (Noroeste), um em Peabiru (Norte Pioneiro). e um em Londrina, Santa Fé e Arapongas (todas no Norte).

Quadro atual

Até a tarde deste sábado, 568 pacientes no estado aguardam resultado de exame para confirmar ou não coronavírus. Os testes negativos já somam 5,9 mil.

Há 126 pacientes internados, 72 em estado grave em UTIs. O número de pacientes já liberados do tratamento será atualizado no início da próxima semana.