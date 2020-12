Boletim desde domingo (27) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apontou 1.562 novos casos de covid-19 e mais 26 óbitos pelo novo coronavírus. Desde o começo da pandemia, em março deste ano, o Paraná já registrou 398.806 casos e 7.621 mortes em decorrência da doença.

Os óbitos 10 mulheres e 16 homens, com idades que variam de 38 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre 21 e 26 de dezembro.

Neste domingo (27) são 1.529 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.183 ocupam leitos SUS (610 UTI e 573 clínicos/enfermaria) e 346 da rede particular (137 UTI e 209 clínicos/enfermaria).

Há outros 1.174 pacientes internados, 473 em leitos UTI e 701 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Carambeí (2), Chopinzinho (2), Curitiba (2), Foz do Iguaçu (2), Imbituva (2), Pinhais (2) e São José dos Pinhais (2), além de uma morte em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Assis Chateubriand, Bandeirantes, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Salto do Lontra, Santana do Itararé, São Jorge do Ivaí, Umuarama, Wenceslau Braz.