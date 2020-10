A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou neste domingo (4) a ocorrência de 753 novos casos de coronavírus e 15 mortes decorrentes da doença no Paraná. Com os números do último boletim epidemiológico, já são 182.525 casos e 4.545 óbitos registrados no estado desde o início da pandemia, em março.

publicidade

LEIA MAIS – Reinfecção por coronavírus: tudo o que se sabe sobre ter covid-19 pela segunda vez

Das mortes confirmadas neste domingo, são seis mulheres e nove homens, com idades que variam entre 46 e 91 anos. Os registros da semana epidemiológica indicam queda tanto no número de casos quanto de mortes: os casos diminuíram 11% em relação à semana anterior e os óbitos, 33,6%.

LEIA TAMBÉM – Como andam os testes da vacina chinesa em Curitiba?

Também vem caindo a taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid-19: neste domingo ela estava em 62%, conforme o boletim da Sesa. Isso representa 672 leitos ocupados de um total de 1.080.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.