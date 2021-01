A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (28) mais 4.510 novos diagnósticos e 237 mortes pela covid-19 no Paraná. Do total de óbitos, 142 ocorreram em 2020 e 95 em janeiro de 2021. Foi a maior quantidade de vítimas em uma única atualização.

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 536.351 casos confirmados e 9.804 mortos em decorrência da doença. Há ajustes ao final do texto.

Os casos divulgados nesta quinta-feira são de janeiro de 2021 (4.442) e dos seguintes meses de 2020: junho (2), julho (4), agosto (3), outubro (5), novembro (21), dezembro (33).

O boletim desta quinta apontou 1.378 pacientes com diagnóstico confirmado internados. São 1.156 pacientes em leitos SUS (601 em UTI e 555 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

Há outros 1.233 pacientes internados, 487 em leitos UTI e 746 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

As vítimas

A secretaria estadual informou a morte de 95 mulheres e 142 homens, com idades que variam de 21 a 99 anos. Os óbitos ocorreram: um em abril, cinco em julho, cinco em agosto, cinco em setembro, 13 em outubro, 14 em novembro, 99 em dezembro e 95 em janeiro de 2021. Os óbitos ocorreram entre 07 de abril de 2020 a 28 de janeiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (65), Londrina (35), Ponta Grossa (22), Colombo (10), Almirante Tamandaré (7), Cambé (6), Fazenda Rio Grande (6), Foz do Iguaçu (4), Guarapuava (4), Ibiporã (4), São José dos Pinhais (4), Bela Vista do Paraíso (3), Cascavel (3), Maringá (3), Pinhais (3), Bandeirantes (2), Campo Mourão (2), Cruzeiro do Oeste (2), Paranaguá (2), São José da Boa Vista (2) e São Miguel do Iguaçu (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos municípios de Apucarana, Arapongas, Arapoti, Araucária, Campo Largo, Carambeí, Chopinzinho, Cianorte, Congonhinhas, Dois Vizinhos, Entre Rios do Oeste, Faxinal, Guaíra, Guaraci, Guaratuba, Ipiranga, Iporã, Ivaiporã, Ivaté, Jataizinho, Joaquim Távora, Loanda, Marechal Cândido Randon, Marialva, Medianeira, Nova Aurora, Nova Prata do Iguaçu, Paiçandu, Paula Freitas, Pinhão, Pitangueiras, Prudentópolis, Reserva, Rio Negro, Rolândia, Santa Amélia, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antonio da Platina, Sarandi, Sengés, Sertanópolis, Telêmaco Borba, Tibagi, Toledo, União da Vitória e Ventania.