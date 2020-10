O Paraná registrou nesta quarta-feira (28) um salto no número de novos casos de coronavírus. As 1.349 ocorrências divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) representam a maior quantidade de novas infecções desde 12 de outubro (1.818). Com isso, o estado chegou a 208.683 pacientes com resultado positivo de covid-19.

As mortes ocasionadas pela doença alcançam 5.098 – foram 18 a mais nesta quarta. As vítimas mais recentes são 7 mulheres e 11 homens, entre 47 e 91 anos, residentes de Foz do Iguaçu (3). Londrina (3), Maringá (3), Curitiba (2), Antonina, Paranaguá, Paranavaí, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Salto do Lontra e São José da Boa Vista.

O índice de paranaenses recuperados da patologia segue em 77%, ou seja, 160.340. Há atualmente 6.754 testes realizados cujos resultados ainda não saíram. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a Covid-19 é de 57% – 597 das 1.042 estão sendo utilizadas.

