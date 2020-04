Os números divulgados nesta segunda-feira (6), no boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), apontam um crescimento de 21 casos confirmados de coronavírus no Paraná nas últimas 24 horas, além de quatro mortes por causa da doença. Na somatória da pandemia, já são 466 casos e 14 vítimas óbitos por Covid-19 no estado. Três mortes foram confirmadas em Curitiba.

Três mortes em Curitiba

O falecimento de uma mulher de 56 anos foi registrado em Curitiba e confirmado pela secretária municipal de saúde, Marcia Huçulak, nesta manhã. A paciente tinha diabetes e era hipertensa.

Na tarde desta segunda-feira, em uma nova atualização do boletim diário , a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que mais duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na capital, elevando para três o total de mortes na cidade.

As vítimas são um homem de 94 anos, também morador da Curitiba, que estava internado desde o dia 1º deste mês, com confirmação para a doença no ocorrida no último sábado (4). Além dele, uma mulher de 87 anos teve o diagnóstico neste fim de semana e estava internada desde o dia 30. Os três são moradores de Curitiba e morreram nesta segunda-feira (6).

Interior do PR

A cidade de Primeiro de Maio, que fica na região metropolitana de Londrina, teve a primeira morte em decorrência do novo vírus. A paciente era uma mulher de 78 anos, que estava internada em Londrina desde sexta-feira (3), mas que não resistiu e faleceu no domingo (5). No último domingo, os números no Paraná eram de 445 casos confirmados e dez mortes.