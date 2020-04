O Paraná registrou 44 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Agora são 229 confirmações da Covid-19 no estado. Os dados são do boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (1º). Os pacientes são 26 homens e 18 mulheres, com idades entre nove e 78 anos. Informações sobre a condição de saúde ou cidade onde mora a criança infectada não foram divulgadas.

Com três mortes confirmadas, o estado também registra 602 casos suspeitos, enquanto 3.683 casos foram descartados. Entre as confirmações, até às 12h desta quarta-feira, 38 pacientes estavam internados, 21 deles em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 em leitos clínicos.

Os pacientes dos novos casos residem em:

Curitiba (11)

Campo Largo (1)

Maringá (1)

Assis Chateaubriand (1)

Cianorte (1)

Ibaiti (1)

Fazenda Rio Grande (1)

Pinhais (1)

Foz do Iguaçu (2)

Londrina (17)

São José dos Pinhais (1)

Quatiguá (1)

Arapongas (1)

Campo Mourão (1)

Araucária (1)

Cambé (1)

