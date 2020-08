Neste sábado, o boletim sobre coronavírus informado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontou para 1.900 novos diagnósticos positivos e 54 mortes e alcança o total de 102.615 casos de covid-19. 1.145 pacientes seguem internados com a infecção. São 1.209 em leitos SUS, sendo 661 em UTI e 598 em leitos clínicos e enfermaria, e 246 pacientes internados em rede particular, 103 em UTI e 143 em enfermaria.

Há outros 741 pessoas internadas com suspeita do coronavírus e que ainda aguardam resultados de exames. 305 estão internados em UTI e 436 em leitos de enfermaria.

Do total de 54 mortes registradas, o Paraná chega a marca de 2.636 óbitos por coronavírus no estado desde o início da pandemia. Das mortes deste sábado (15), todos estavam internados. São 21 mulheres e 33 homens com idades que variam de 29 a 92 anos. As mortes ocorreram entre seis e 15 de agosto.

Os pacientes residiam em Curitiba (25), Almirante Tamandaré (4), Arapongas (2), Araucária (2), Fazenda Rio Grande (2), Pinhais (2), Rio Branco do Sul (2), São José dos Pinhais (2).

Além destes óbitos, uma morte foi registrada em cada um dos seguintes municípios: Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Cianorte, Foz do Iguaçu, Irati, Itaperuçu, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Mandirituba, Ortigueira, Peabiru e Rio Negro.