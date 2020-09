A pandemia de coronavírus já atingiu 167.144 pessoas no Paraná, matando 4.201 moradores do estado. Os números constam na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), divulgado nesta quarta-feira (23). Em relação ao dia anterior, são 1.222 novas ocorrências da doença e 59 óbitos a mais. As nova vítimas são 22 mulheres e 37 homens, de 32 a 100 anos. O Paraná tem ainda 5.408 pessoas com sintomas aguardando resultado de testes.

LEIA MAIS – Com mais 13 mortes nesta quarta, Curitiba soma 1.226 óbitos por coronavírus

Do total de infectados desde o início da pandemia, em março, 72,5% (121.258) são considerados recuperados. A taxa de ocupação das UTIs SUS para adultos, exclusivas para tratamento de pacientes com covid-19, se manteve em 70%. Há 324 unidades livres. Nas redes pública e privada, contabilizando todos os tipos de leitos, são 2.009 pessoas internadas com suspeita ou diagnóstico fechado da doença.

