Paraná supera média nacional em saneamento básico, revela pesquisa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova Pesquisa por Amostra de Domicílios (PAD-PR), divulgada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), mostra que o Paraná está acima da média nacional em acesso a saneamento básico. Segundo o estudo, 95,8% da população urbana paranaense está ligada à rede de distribuição de água e 77,8% à rede geral de esgoto, superando significativamente as médias nacionais de 83,1% e 55,2%, respectivamente.

Os dados abrangem as 344 cidades atendidas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e outras empresas do setor. Na área de atuação da Sanepar, o índice de atendimento com água tratada chega a 100% da população, enquanto 81,9% é atendida com rede coletora de esgoto, sendo todo o esgoto coletado tratado.

Regionalmente, o atendimento com água na área urbana alcança 98,8% na macrorregião de Guarapuava. Já a cobertura de esgoto atinge 86,2% nos municípios da região de Curitiba e 86,1% em Ponta Grossa e arredores.

A pesquisa também revelou que 99,9% das residências paranaenses possuem banheiros completos e 75% contam com caixa d’água, chegando a mais de 80% nas regiões de Curitiba e Londrina. Para atender a população vulnerável, programas como o Caixa D’água Boa e o Banheiro em Casa já beneficiaram milhares de famílias no estado.

Para manter o ritmo de expansão, a Sanepar investiu R$ 2,5 bilhões em 2024 e prevê investir R$ 12 bilhões até 2029. Cidades como Guarapuava já ultrapassaram 90% de cobertura de esgoto, enquanto Curitiba se destaca no cenário nacional com 100% de cobertura de água tratada e 99,3% de coleta e tratamento de esgoto, atingindo as metas do Novo Marco do Saneamento estabelecidas para 2033.