Depois de cinco dias, o Paraná voltou a registrar mais de 2 mil casos do novo coronavírus em um período de 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), foram 2.250 casos confirmados nesta sexta-feira (14). O número de óbitos (36), porém, foi o menor apontado desde a última segunda-feira (10).

Com isso, o cenário da pandemia no estado apresenta 100.716 ocorrências e 2.583 mortes causadas pela doença. As novas vítimas são 18 mulheres e 18 homens, de 40 a 99 anos, que estavam internados. Atualmente, são considerados recuperados 62.333 paranaenses – 61,9% do total de infectados.

Por outro lado, o número de doentes pode aumentar, dependendo dos resultados de 7.718 testes que ainda estão sendo analisados. As 1.096 UTIs SUS adulto para a Covid-19 estão com ocupação de 75% – ou seja, há 271 quartos disponíveis no estado. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

