O boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta segunda-feira (3) mostra que o estado registrou mais 1,233 novos casos de infecção por coronavírus e mais 45 mortes em decorrência da doença. Com os novos casos, o estado chega a 79.984 casos de covid-19 e 2.028 mortos desde o início da pandemia.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Mais da metade das crianças com covid-19 no Paraná se infectou em julho

O número de internados pela doença chegou a 1.251, sendo 962 em leitos do SUS – 404 em UTI. Pela rede particular, 110 estão em UTIs e 179 em leitos clínico/enfermaria. Os casos suspeitos internados somam 924 pacientes nas duas redes.

As 45 mortes registradas no boletim são de pacientes que estavam internados. São 12 mulheres e 33 homens, com idades que variam de 41 a 96 anos. As mortes ocorreram entre os dias 21 de julho a 3 de agosto.

Os pacientes residiam em Curitiba (16), Londrina (4), Arapongas (4), São José dos Pinhais (4), Almirante Tamandaré (2), Pinhais (2) e um caso confirmado em cada município a seguir: Apucarana, Araucária, Ariranha do Ivaí, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Mandirituba, Matinhos, Santo Antônio da Platina e Umuarama.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.