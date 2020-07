A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (8) novo boletim epidemiológico registrando que o Paraná tem 35.324 casos de coronavírus e 880 óbitos pela covid-19. Nas últimas 24 horas, houve aumento de 1.386 confirmações e 43 mortes. Em todo o estado, 618 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) voltadas ao tratamento da covid-19, estão ocupados, o que corresponde a 73% das vagas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

LEIA MAIS – Paraná não aumenta número de leitos de UTI, entenda por quê!

Seguem em investigação 5.412 pacientes; já foram descartados 103.246 casos suspeitos. São considerados recuperados 9.852 paranaenses. As novas vítimas da pandemia são 16 mulheres e 27 homens, com idades entre 31 a 99 anos. Os óbitos ocorreram entre 4 de junho a 8 de julho.

LEIA AINDA – Mais 640 moradores de Curitiba testam positivo para coronavírus, outras 10 pessoas morreram

Eles residiam em: Curitiba (11), Cascavel (3), Pinhais (3), São José dos Pinhais (3), Pontal do Paraná (2), Alto Piquiri, Antonina, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Colombo, Farol, Floraí, Florestópolis, Goioerê, Ibaiti, Ivaiporã, Nova Londrina, Ortigueira, Paranaguá, Rio Negro, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Tijucas do Sul, Umuarama e Ventania. Confira a evolução de casos de coronavírus no Paraná.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?