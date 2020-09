O Paraná registrou neste sábado (19) mais 1.536 casos de coronavírus e 26 novas mortes em decorrência da Covid-19. Agora, o Paraná já soma 161.764 diagnósticos positivos desde que a pandemia começou no estado, em março. E o total de mortes chega a 4.050, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

publicidade

LEIA TAMBÉM – 4.405 pessoas seguem com o vírus ativo da covid-19 em Curitiba

A média móvel de casos, que considera os últimos sete dias, está em 1.496 – o que representa uma queda de 16,6% em relação a 14 dias atrás. A média móvel de óbitos, por sua vez, é de 28 (ou 37,3% em relação a 14 dias). A taxa de ocupação de UTIs do SUS exclusivas para Covid-19 para adultos é de 58%. E de UTIs pediátricas do SUS estão com 28% de ocupação.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.