Paraná é o segundo estado com mais mesários com deficiência em 2026 

Para as Eleições 2026, o Paraná concentra o terceiro maior número de mesários convocados para o pleito, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Dos 106.867 voluntários no Estado, os mesários paranaenses correspondem a 5,92% do total de convocados em todo o país, segundo dados do Portal de Estatísticas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando comparado aos demais estados, o Paraná aparece em segundo lugar no percentual de mesários com deficiência convocados para as eleições de 2026, atrás somente de São Paulo. Até o fim de agosto, 1.449 pessoas com deficiência haviam sido convocadas no Estado, número que representa 18,2% do total desse público em todo o Brasil.

Na Região Sul, o número de mesários com deficiência convocados no Paraná é cerca de 2,24 vezes maior que a soma dos registros de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Individualmente, o Estado tem aproximadamente 5,07 vezes mais mesários com deficiência que Santa Catarina e 4,01 vezes mais que o Rio Grande do Sul.

A identificação de pessoas com deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida no Cadastro Eleitoral brasileiro foi instituída em 2010. Desde então, o número de mesários com deficiência no Paraná vem crescendo. Nas duas últimas eleições gerais, o total passou de 154 convocados em 2018 para 256 em 2022.

Qual o perfil desses mesários?

Entre os mesários com deficiência convocados para 2026, 305 têm deficiência visual, 234 têm deficiência de locomoção, 188 têm deficiência auditiva e 790 declararam outros tipos de deficiência.

Para garantir a participação desses eleitores, a Justiça Eleitoral do Paraná busca assegurar as condições de acessibilidade necessárias para o exercício da função em igualdade de condições. Conforme a necessidade de cada pessoa, podem ser disponibilizados recursos de acessibilidade e apoio especializado, como intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Segundo os dados do TSE, 20.244 mesários convocados no Paraná declararam ser intérpretes de Libras, o equivalente a 18,94% do total de convocados no Estado.