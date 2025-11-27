Paraná registra terceiro melhor saldo de empregos do Brasil em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná alcançou o terceiro melhor saldo de empregos formais do Brasil em 2025, com 129,4 mil novas vagas criadas entre janeiro e outubro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O estado ficou atrás apenas de São Paulo (502,7 mil) e Minas Gerais (159,6 mil).

No período analisado, o Paraná registrou 1.780.859 contratações e 1.651.498 desligamentos. A taxa de crescimento mensal de empregos formais em outubro foi de 4,02%, superando levemente a média nacional de 3,82%. As cidades paranaenses com maiores saldos foram Curitiba (28,2 mil), Londrina (9,6 mil) e São José dos Pinhais (6,6 mil).

Considerando os últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025, o estado apresentou um saldo positivo de 94.257 empregos formais, ficando em terceiro lugar nacional. Apenas em outubro, o Paraná abriu 7.961 novas vagas, resultado de 173.705 contratações e 165.744 desligamentos.

O Caged também avaliou o salário médio de admissão em outubro. Nesse quesito, o Paraná ficou em quinto lugar, com vencimentos médios de R$ 2.258,73. Esse valor representa um aumento de 0,47% em relação a setembro e de 1,67% comparado ao mesmo mês de 2024.