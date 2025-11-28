Paraná registra terceiro melhor saldo de empregos do Brasil em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná alcançou o terceiro melhor saldo de empregos formais do Brasil em 2025, com 129,4 mil novas vagas criadas entre janeiro e outubro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O estado ficou atrás apenas de São Paulo (502,7 mil) e Minas Gerais (159,6 mil).

O saldo representa a diferença entre contratações e demissões. No período, o Paraná registrou 1.780.859 admissões contra 1.651.498 desligamentos. A taxa de crescimento mensal de empregos formais no estado foi de 4,02% em outubro, superando levemente a média nacional de 3,82%.

As cidades paranaenses com maiores saldos foram Curitiba (28,2 mil), Londrina (9,6 mil), São José dos Pinhais (6,6 mil), Maringá (5,4 mil), Cascavel (5,3 mil) e Toledo (4,9 mil). Considerando os últimos 12 meses, de novembro de 2024 a outubro de 2025, o Paraná gerou 94.257 empregos formais, ficando em terceiro lugar nacional.

Em outubro, o estado criou 7.961 vagas, resultado de 173.705 contratações e 165.744 desligamentos, ocupando a quarta posição no ranking mensal. O Caged também revelou que o salário médio de admissão no Paraná em outubro foi de R$ 2.258,73, um aumento de 0,47% em relação a setembro e 1,67% superior ao mesmo mês de 2024.