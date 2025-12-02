Paraná registra temperaturas abaixo da média e chuvas intensas em novembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgou o balanço meteorológico de novembro de 2025, revelando temperaturas abaixo da média histórica na maior parte do estado e volumes de chuva acima do esperado em quase todo o território paranaense. O mês foi marcado por eventos climáticos intensos, incluindo a passagem de três tornados e tempestades com granizo.

As temperaturas médias ficaram entre 1,1°C e 1,2°C abaixo da média em regiões como Antonina, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. As temperaturas mínimas também se mantiveram abaixo da média em várias localidades, com destaque para Joaquim Távora, Ibaiti e Telêmaco Borba. Já as máximas ficaram até 2°C abaixo da média no Litoral, Oeste e Noroeste do estado.

Chuvas intensas e tornados

O volume de chuvas superou a média histórica em 32 das 41 estações meteorológicas analisadas. Cidades como Apucarana, Campo Mourão e Cianorte registraram mais de 100 mm acima da média mensal. Destaque para Guaratuba, que registrou 108,8 mm de chuva em um único dia.

O evento mais grave ocorreu em 7 de novembro, quando três tornados atingiram as regiões Sudoeste e Centro-Sul do Paraná. O mais intenso, classificado como F4 na escala Fujita, percorreu 75 km e devastou Rio Bonito do Iguaçu, afetando 90% das edificações. Segundo o Simepar, este pode ser considerado um dos maiores eventos desta categoria no Paraná nos últimos 30 anos.

O meteorologista Reinaldo Kneib explica que a primavera é caracterizada por tempestades, mas a Oscilação Antártica em fase negativa contribuiu para a frequência de sistemas frontais sobre o Sul do país em novembro.