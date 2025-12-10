Indústria, Comércio e Serviços

Paraná registra saldo positivo de 143 mil novas empresas até novembro de 2025

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
10/12/25

O Paraná encerrou o período de janeiro a novembro de 2025 com um saldo positivo de 143.699 novas empresas, resultado da diferença entre 332.989 aberturas e 189.290 fechamentos. Este saldo representa um aumento de 11,87% em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados do Painel Mensal de Aberturas e Baixas de Empresas da Junta Comercial do Paraná (Jucepar).

O número de aberturas de empresas cresceu 16,13% em relação ao mesmo intervalo de 2024, quando foram registradas 286.736 novas empresas. Os Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam liderando, representando 73,36% do total, com 244.292 registros, seguidos pelas Sociedades Limitadas (LTDA), com 82.748 aberturas (24,85%).

Em novembro, o estado contabilizou um saldo positivo de 10.480 novos negócios, resultado de 24.482 aberturas e 13.920 encerramentos. Este avanço aproxima o Paraná da marca de 2 milhões de empresas em funcionamento.

Selo de Baixo Risco e Tempo de Abertura

O relatório destaca a ampliação dos enquadramentos como baixo risco, regulamentados pelo Decreto nº 3.434/2023. Até novembro, foram registrados 41.827 protocolos, sendo 23.839 de abertura de negócios e 17.988 de alterações empresariais. Em 2025, 26,88% das empresas abertas (exceto MEI) receberam o selo.

Curitiba lidera o ranking de municípios beneficiados pelo selo de baixo risco, com 13.608 protocolos, seguida por Maringá (3.862), Londrina (2.846) e São José dos Pinhais (1.640). O selo identifica empresas e atividades econômicas com baixo potencial de danos à saúde, isentando-as de licenças específicas.

Quanto ao tempo de abertura de empresas, o Paraná mantém-se entre os estados mais ágeis do Brasil, com um tempo médio de 8 horas, 50 minutos e 27 segundos para concretizar um novo negócio.

