Paraná registra safra recorde de 46,8 milhões de toneladas de grãos

O Paraná atingiu uma safra histórica de 46,8 milhões de toneladas de grãos no ciclo 2024/25, com um Valor Bruto de Produção (VBP) estimado em R$ 68 bilhões. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), com base na Previsão de Safra Subjetiva (PSS).

O trigo liderou a área plantada no inverno, com 816,6 mil hectares e 99% da safra já colhida. A aveia também se destacou, com uma colheita de 470 mil toneladas, o maior volume dos últimos dez anos. Soja, feijão, cevada e milho foram os principais contribuintes para o recorde, com o milho atingindo 21 milhões de toneladas.

A primeira safra de milho 2025/26 já está totalmente plantada, cobrindo 339,8 mil hectares, uma expansão de 21% em relação ao ano anterior. A soja atingiu 97% da área prevista, com 5,58 milhões de hectares plantados. As condições climáticas mais estáveis têm favorecido o desenvolvimento das culturas.

O aumento na oferta de milho e farelo de soja tem beneficiado as cadeias pecuárias, reduzindo os custos de produção para suinocultores e avicultores. O Paraná mantém sua liderança nas exportações de frango, respondendo por 40,9% do volume exportado pelo país.

No setor de frutas, o Paraná se destaca como o terceiro maior produtor de goiaba do Brasil, com 54 mil toneladas colhidas e um VBP de R$ 268,5 milhões. Nos últimos dez anos, o setor da goiaba apresentou um crescimento significativo em área plantada e produção.