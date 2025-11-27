Paraná registra queda de 26% em homicídios e 16,5% em roubos em 2023

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná divulgou nesta quinta-feira (27) os resultados da reunião de análise criminal realizada com dirigentes da Polícia Militar e Civil. Os dados mostram uma redução significativa nos índices de criminalidade no estado nos primeiros dez meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O Paraná registrou uma queda de 26% nos homicídios, com menos de mil casos (974) no período, o menor número da série histórica. Os roubos também diminuíram 16,5%, passando de 11.377 para 9.508 ocorrências. Esses resultados reforçam a tendência de redução da violência observada desde 2022.

A análise detalhada de 104 casos de homicídio em 11 municípios revelou que 51 deles estavam relacionados a rixas, brigas e desentendimentos, indicando que a maioria dos crimes está ligada a conflitos interpessoais, e não ao tráfico de drogas. Em relação aos roubos, foi constatada uma predominância de furtos de aparelhos celulares nos 18 municípios analisados.

Com base nesses dados, a Secretaria de Segurança Pública planeja implementar estratégias específicas para cada região, incluindo o aumento do policiamento ostensivo, abordagens e fiscalizações urbanas. O objetivo é adaptar as ações de segurança de acordo com as características e necessidades de cada localidade.