O Paraná registrou nesta quinta-feira (15) o maior número de mortes causadas pela covid-19 do mês de outubro: 58. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que também aponta 1.004 novos casos de coronavírus em solo paranaense. No total, a pandemia já teve 194.565 infectados – dos quais 149.836 (77%) já estão recuperados – e 4.832 óbitos causados pela doença.

As vítimas mais recentes são 23 mulheres e 35 homens, de 30 a 94 anos. Atualmente, há 5.841 pessoas aguardando resultados de testes para confirmar o diagnóstico de covid-19.

Em relação aos leitos hospitalares, os números seguem caindo. O estado tem 1.032 UTIs SUS adulto exclusivas para pacientes com a doença – eram 1.056 no dia anterior -, das quais 602 estão ocupadas, o que equivale a 58%. A soma total de todos os tipos de leitos mobilizados para a pandemia passou de 2.447 para 2.405 em questão de 24 horas. No fim de outubro, eram 2.673. Estão internados 1.657 pacientes com suspeita ou confirmação da infecção.