No Paraná, foram confirmados até agora 107.016 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, revela boletim divulgado nesta terça-feira (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na comparação com o informe anterior, de segunda-feira (17), há um acréscimo de 1.832 casos.

Já o número de mortes em decorrência da covid-19 subiu para 2.751 nesta terça-feira (18), o que representa mais 47 falecimentos em relação ao último boletim. São 19 mulheres e 28 homens com idades que variam de 11 a 93 anos.

Além disso, a Sesa informou que 1.025 pessoas seguem internadas com a doença, tanto na rede particular quanto no SUS. Entre os internados, 571 ocupam leitos de enfermaria e 454 estão em leitos de UTI. A taxa de ocupação de UTIs adulto para a doença é de 75%. São consideradas recuperadas 66.992 pessoas. Aguardam resultados de exames para Covid-19 no estado 5.730 pacientes. Confira a evolução de casos de coronavírus no Paraná.

