O Paraná registrou mais 1.581 infectadas e 32 mortes por covid-19 neste sábado (7). Com o boletim deste sábado da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o estado acumula 218.135 mil pessoas infectadas e 5.311 mortes em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia em março. Sexta-feira (6), o Paraná registrou o maior número de casos desde o feriado de 12 de outubro: 1.636 novas pessoas infectadas.

Neste sábado são 566 pacientes diagnosticados com covid-19 internados no Paraná. Desses, 280 pacientes estão hospitalizados em leito de UTI – 242 no SUS e 38 em hospitais particulares. Já os internados em enfermaria somam 286 pacientes – 216 no SUS e 70 em leitos particulares.

Outros 880 pacientes internados na rede pública e particular aguardam resultado de exame para confirmar se estão ou não com covid-19 no Paraná. São 381 pacientes em UTI e 499 em leitos de enfermaria.

Todos os 32 óbitos registrados pela Sesa neste sábado são de pacientes que já estavam internados. São 12 mulheres e 20 homens, com idades entre 49 e 89 anos. Os óbitos ocorreram entre 2 de outubro e 7 de novembro.

Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (4), Londrina (3), Toledo (2), Ponta Grossa (2), Marechal Cândido Rondon (2), Foz do Iguaçu (2), Antonina (2). A Sesa registra ainda a morte de um morador de cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana, Cambé, Centenário do Sul, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Itapejara D’Oeste, Mandaguari, Maringá, Paranaguá, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, Santo Antônio do Sudoeste, São José dos Pinhais e Tunas do Paraná.