O Paraná registrou 3.901 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais 115 mortes em decorrência da Covid-19. Os números são do boletim desta terça-feira (9) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas nele há dados retroativos. Os casos de infecção divulgados são de fevereiro (3.353) e janeiro de 2021 (266), e também dos seguintes meses de 2020: junho (1), julho (21), agosto (7), setembro (42), outubro (12), novembro (37) e dezembro (162). Desde o início da pandemia até aqui, o Paraná soma 570.995 casos e 10.468 mortos.

A Sesa também informa nesta terça-feira (9) sobre a morte de mais 115 pacientes: são 41 mulheres e 74 homens, com idades que variam de 21 a 100 anos. Os óbitos ocorreram entre 6 agosto de 2020 a 9 de fevereiro de 2021.

Ainda segundo a Sesa, 1.378 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.156 pacientes em leitos SUS e 222 em leitos da rede particular. Há outros 1.289 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.