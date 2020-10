Boletim deste domingo (18) da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontou mais duas mortes por covid-19 e 771 novos casos da doença no Paraná. Com estes números o estado chega a um total de 197.444 casos e 4.875 mortos pelo coronavírus. A prefeitura de Curitiba não publica mais boletins aos domingos, acumulando os dados para a segunda-feira.

As duas mortes são de dois homens, com idades de 57 e 75 anos. As mortes ocorreram nos dias 17 e 18 de outubro. Um deles morava em Curitiba e outro em Bandeirantes, no sul paranaense.

Segundo a Sesa, o Paraná tem ainda 726 pessoas internadas em tratamento contra a covid-19. Deste, 582 estão pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 144 em leitos particulares.

