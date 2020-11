O Paraná confirmou mais 791 casos de coronavírus neste domingo (15). Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também foram contabilizadas outras 6 mortes pela Covid-19 – cinco homens e uma mulher, de 48 a 70 anos. Com a atualização dos números, o estado soma 236.622 infectados desde o início da pandemia.

Destes, 177.901 já superaram a doença. As mortes causadas pela Covid-19 chegam a 5.646. Há atualmente 9.580 testes de coronavírus aguardando resultados.

A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a doença é de 69%, com 280 unidades livres, das 898 disponíveis. No total, contando todas os tipos de leitos, nas redes pública e privada, o estado tem 1.582 internados com suspeita ou diagnóstico do novo vírus. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.