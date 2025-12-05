Paraná reforça vacinação contra febre amarela antes das festas de fim de ano

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná alerta para a importância da vacinação contra febre amarela antes das viagens de final de ano, especialmente para áreas de mata. O imunizante, disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, leva cerca de 10 dias para garantir proteção completa.
Segundo o último Informe Epidemiológico, o Paraná aplicou mais de 365 mil doses da vacina na sazonalidade 2024/2025. O Estado não registra casos humanos locais da doença desde 2019, demonstrando a eficácia das ações de vigilância e monitoramento.
O secretário de Saúde, Beto Preto, ressalta: “A proteção contra a febre amarela deve ser uma prioridade no planejamento da viagem. Não deixe para a última hora.”
Vigilância e tecnologia
O Paraná utiliza um Sistema de Informação Georreferenciado (SISS-Geo) para monitoramento em tempo real. Esta tecnologia permite ação rápida na delimitação de áreas de risco e mapeamento de regiões afetadas.
Nos últimos três ciclos de monitoramento, foram registradas 203 notificações de epizootias (macacos doentes ou mortos) sob vigilância, sem confirmação de casos de febre amarela.
A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. No Brasil, existem dois ciclos: o silvestre (envolvendo macacos e mosquitos silvestres) e o urbano (pelo Aedes aegypti), não registrado desde 1942.
Além da vacinação, recomenda-se o uso de roupas compridas e repelentes ao visitar áreas de risco. A vacina também é exigida para ingresso em diversos países.