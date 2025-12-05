Paraná reforça vacinação contra febre amarela antes das festas de fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná alerta para a importância da vacinação contra febre amarela antes das viagens de final de ano, especialmente para áreas de mata. O imunizante, disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, leva cerca de 10 dias para garantir proteção completa.

Segundo o último Informe Epidemiológico, o Paraná aplicou mais de 365 mil doses da vacina na sazonalidade 2024/2025. O Estado não registra casos humanos locais da doença desde 2019, demonstrando a eficácia das ações de vigilância e monitoramento.

O secretário de Saúde, Beto Preto, ressalta: “A proteção contra a febre amarela deve ser uma prioridade no planejamento da viagem. Não deixe para a última hora.”

Vigilância e tecnologia

O Paraná utiliza um Sistema de Informação Georreferenciado (SISS-Geo) para monitoramento em tempo real. Esta tecnologia permite ação rápida na delimitação de áreas de risco e mapeamento de regiões afetadas.

Nos últimos três ciclos de monitoramento, foram registradas 203 notificações de epizootias (macacos doentes ou mortos) sob vigilância, sem confirmação de casos de febre amarela.

A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. No Brasil, existem dois ciclos: o silvestre (envolvendo macacos e mosquitos silvestres) e o urbano (pelo Aedes aegypti), não registrado desde 1942.

Além da vacinação, recomenda-se o uso de roupas compridas e repelentes ao visitar áreas de risco. A vacina também é exigida para ingresso em diversos países.