Paraná reforça importância de vacinas para gestantes disponíveis no SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná já aplicou 9.329 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para a necessidade de manter a caderneta de vacinação atualizada durante a gestação, incluindo outros imunizantes essenciais disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

As gestantes devem se proteger contra doenças imunopreveníveis como hepatite B, influenza, Covid-19, difteria, tétano e coqueluche, além do VSR. O Paraná conta com mais de 1.850 salas de vacinas distribuídas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos 399 municípios do estado.

Baixa cobertura preocupa autoridades

A Sesa expressa preocupação com os baixos índices de cobertura vacinal entre gestantes. A vacinação contra influenza, com meta de 90%, alcança apenas 68,82% no Paraná. A vacina dTpa (difteria, tétano e coqueluche) apresenta cobertura de 58,3% entre gestantes acima de 20 semanas. Quanto à Covid-19, somente 3.191 doses foram aplicadas em gestantes em 2025.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressalta a importância da vacinação: “As vacinas estão disponíveis, são seguras e eficazes. Milhares de pessoas já receberam e não existe nenhum problema para a gravidez. Pelo contrário, garantem uma gestação mais segura para as futuras mamães e também para os bebês”.

A Sesa orienta que as gestantes aproveitem a aplicação da vacina contra o VSR para verificar e atualizar sua situação vacinal em relação a todos os outros imunizantes recomendados durante a gravidez.