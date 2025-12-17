Paraná reduz feminicídios em 15% com ações de combate à violência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou uma redução de 15% nos casos de feminicídio entre janeiro e novembro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números caíram de 93 para 79 ocorrências, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp). Essa diminuição é atribuída às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher implementadas no estado.

O programa Mulher Segura, lançado pela Sesp em 2023, é apontado como uma das principais iniciativas responsáveis por essa redução. O projeto combina ações de conscientização, proteção e mitigação de riscos, realizando palestras e visitas de patrulhas policiais às comunidades.

As palestras do Mulher Segura abordam temas como o ciclo da violência e suas diversas formas, baseando-se em situações cotidianas. O programa oferece apresentações específicas para públicos mistos, homens e adolescentes. Além disso, a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, realiza visitas às comunidades para atendimento pós-delito e fiscalização de medidas protetivas.

O Estado também atua em outras frentes no combate à violência contra a mulher. A Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) desenvolve campanhas educativas, apoia o planejamento municipal de políticas públicas e coordena o Programa Recomeço, que inclui auxílio social e ações de apoio à autonomia econômica das mulheres.

As palestras do programa Mulher Segura podem ser solicitadas por empresas, igrejas, escolas, sindicatos, associações e órgãos públicos através do site da Sesp. A iniciativa busca ampliar a conscientização e fortalecer os fatores de proteção nas comunidades.