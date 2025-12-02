Paraná reduz emissões de gases de efeito estufa com ações sustentáveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná tem se destacado na redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), com iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao combate às mudanças climáticas. Desde 2012, o Estado possui uma Política sobre Mudança do Clima instituída por lei, visando limitar o aquecimento global.

Um dos pilares dessa estrutura é o Inventário Estadual de Emissões de GEE, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) em parceria com o Simepar. O Paraná é o primeiro estado brasileiro a apresentar informações detalhadas em nível municipal, permitindo um diagnóstico preciso e orientando políticas de mitigação em todo o território.

O Selo Clima Paraná, parte da Política Estadual sobre Mudança do Clima, reconhece as boas práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) das organizações paranaenses. Desde 2015, 495 organizações públicas e privadas foram certificadas. Em 2025, o programa registrou um crescimento de mais de 70% em relação ao ano anterior.

Empresas públicas como a Sanepar e a Copel têm implementado medidas para reduzir suas emissões. A Sanepar contratou um Plano de Descarbonização inédito no saneamento básico brasileiro, enquanto a Copel já atingiu a meta de geração de energia 100% renovável e visa zerar suas emissões próprias até 2030.

No setor privado, a Klabin, maior produtora de papéis para embalagens do Brasil, reduziu em 68% a emissão de CO2 equivalente por tonelada de produto entre 2003 e 2021. A empresa almeja reduzir em 90% as emissões absolutas de GEE até 2050.

Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), o Paraná registrou em 2024 o menor total líquido de emissões de sua história, com 60 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O estado ocupa a 12ª posição no ranking nacional de emissões líquidas de GEE.

As ações implementadas no Paraná demonstram o compromisso do estado com a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas, servindo de exemplo para outras regiões do país.