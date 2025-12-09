Paraná reduz em 47,8% taxa de mortalidade por aids na última década

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou uma queda de 47,8% na taxa de mortalidade por aids entre 2014 e 2024, segundo o Boletim Epidemiológico de HIV/aids do Ministério da Saúde. Essa redução coloca o estado entre os quatro melhores desempenhos do país, empatado com o Rio de Janeiro e atrás apenas do Distrito Federal (52,6%) e São Paulo (51%).

A taxa de mortalidade por aids no Paraná caiu de 4,8 para 2,8 por 100 mil habitantes no período analisado, superando a média nacional que passou de 5,4 para 3,4 óbitos por 100 mil habitantes. Atualmente, o estado apresenta um dos menores índices do país, ficando atrás apenas de Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Bahia, Goiás e Distrito Federal.

Entre 2010 e 2025, foram notificados 32.703 casos de aids em adultos e 21.983 casos de HIV no Paraná. A faixa etária de 20 a 39 anos concentra 65,7% dos casos, com uma proporção de aproximadamente 2,5 casos do sexo masculino para cada caso do sexo feminino.

Estratégias de prevenção e tratamento

O estado desenvolve diversas ações para reduzir o risco de exposição ao HIV, incluindo monitoramento, busca ativa de casos, qualificação de dados, capacitações e distribuição de insumos para prevenção. Testes rápidos para detecção precoce estão disponíveis nos 399 municípios paranaenses.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também fornece fórmula láctea infantil para crianças expostas ao HIV nos primeiros seis meses de vida. Além disso, o estado implementou o Circuito Rápido da Aids Avançada em 13 municípios, visando reduzir a morbimortalidade por aids.

Recentemente, o Paraná recebeu pela segunda vez consecutiva a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV, reconhecendo os esforços do estado na prevenção da transmissão do vírus de mães infectadas para seus filhos.