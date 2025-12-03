Paraná recebe primeiras vacinas contra VSR para gestantes

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) recebeu nesta quarta-feira (3) as primeiras 37.120 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinadas a gestantes a partir da 28ª semana. O imunizante, que visa reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos, foi entregue no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba.

A vacina, recentemente incorporada ao calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), era anteriormente disponível apenas na rede privada, com custo médio de R$ 1,6 mil. A Sesa iniciará a distribuição para as 22 Regionais de Saúde a partir de quinta-feira (4), que então repassarão aos municípios de forma proporcional ao quantitativo recebido do Ministério da Saúde.

As doses recebidas correspondem a 26,8% do total necessário para vacinar as 138.008 gestantes elegíveis no estado. A Sesa aguarda novo envio ainda em dezembro, conforme indicação do Ministério da Saúde. A expectativa é que na próxima segunda-feira (8), todos os municípios estejam preparados para iniciar a aplicação.

A vacina é administrada em dose única em mulheres a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna. O objetivo é proteger o recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, período de maior vulnerabilidade para doenças graves causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia. A imunização da gestante permite a transferência de anticorpos ao feto pela placenta, reduzindo os riscos de infecção grave e complicações respiratórias no bebê.

O VSR é uma das principais causas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em bebês, especialmente nos menores de seis meses. De acordo com o último Informe Epidemiológico de SRAG da Sesa, o vírus é identificado anualmente como um dos mais prevalentes nas amostras testadas pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR), reforçando a importância da imunização preventiva.