Paraná recebe Planos de Manejo e veículos para conservação ambiental

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná entregou nesta quinta-feira (11) 10 Planos de Manejo para Unidades de Conservação (UCs) e anunciou o repasse de 19 caminhonetes Ford Ranger para gestão das UCs e Viveiros Florestais. O investimento total nas ações de conservação ambiental foi de R$ 8,485 milhões.

Os Planos de Manejo, que custaram R$ 2,5 milhões, beneficiarão sete parques estaduais e três Áreas de Proteção Ambiental (APAs) em diversas regiões do Paraná. Esses documentos técnicos estabelecem o zoneamento e as normas de uso das áreas protegidas, incluindo procedimentos para visitação, serviços, segurança e ações de conservação.

As 19 caminhonetes, avaliadas em R$ 5,985 milhões, serão utilizadas na administração, fiscalização e manutenção das UCs e Viveiros. Cada veículo custou R$ 303 mil e vem equipado com guincho, quebra-mato, giroflex e sirene para operações de fiscalização ambiental.

Essas medidas fazem parte do programa Parques Paraná, que visa valorizar o patrimônio natural do Estado e promover o desenvolvimento sustentável nas UCs e regiões próximas. O anúncio ocorreu durante o Encontro do Patrimônio Natural, realizado em Curitiba.

As ações buscam modernizar a proteção do patrimônio natural, histórico e cultural do Paraná, incentivando a participação da sociedade na conservação dessas áreas. Os novos equipamentos também reforçarão o combate a crimes ambientais, controle de queimadas e monitoramento de desmatamentos em todo o Estado.