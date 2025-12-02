Aviso de Pauta

Paraná recebe 150 novas ambulâncias para atendimento de urgência

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 02/12/25 11h07

O Governo do Paraná entrega nesta quarta-feira (3) 150 novas ambulâncias equipadas com tecnologia de ponta para reforçar o atendimento de urgência e emergência em todas as regiões do estado. O investimento da Secretaria da Saúde totalizou R$ 82,5 milhões, com cada unidade custando R$ 550 mil.

As ambulâncias são estruturadas como UTIs móveis, contando com equipamentos essenciais para o atendimento pré-hospitalar, incluindo cadeira de rodas, ventilador mecânico (respirador), monitor cardíaco, DEA (desfibrilador automático externo), oxímetro portátil, bomba infusora e aspirador portátil. Essa configuração permitirá que os municípios implementem salas de estabilização e melhorem seus serviços de emergência.

A entrega dos veículos está programada para acontecer às 13h30, no estacionamento do Palácio Iguaçu, localizado na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico de Curitiba. O evento marca um importante passo na ampliação da capacidade de resposta do sistema de saúde paranaense em situações críticas.

Com esta aquisição, espera-se uma melhoria significativa no tempo de resposta e na qualidade do atendimento de emergência em todo o estado, beneficiando diretamente a população que necessita de cuidados médicos urgentes.

