Paraná recebe 150 ambulâncias UTI para reforçar atendimento de emergência

O Governo do Paraná entregou nesta quarta-feira (3) 150 novas ambulâncias equipadas como UTIs móveis para reforçar o atendimento de urgência e emergência em todas as regiões do estado. O investimento de R$ 82,5 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) visa ampliar a capacidade de resposta dos municípios e modernizar os serviços pré-hospitalares.

Nesta primeira etapa, 100 ambulâncias foram distribuídas para cidades que já contam com Unidades de Suporte Avançado (USA) do Samu, locais com potencial de expansão do serviço e unidades próprias do Estado. As outras 50 unidades serão repassadas nos próximos dias.

Cada ambulância, avaliada em R$ 550 mil, é equipada com tecnologia avançada, incluindo ventilador mecânico, monitor cardíaco, desfibrilador, oxímetro portátil, bomba infusora, aspirador portátil e cadeira de rodas. Uma inovação é o acesso lateral aos cilindros de oxigênio, facilitando o trabalho das equipes.

A nova frota também terá papel estratégico no Verão Maior Paraná 2025/26, com veículos destinados ao atendimento no Litoral e nas praias de água doce do Noroeste, visando garantir mais segurança para moradores e turistas nos períodos de maior circulação.

Com essa entrega, o número total de ambulâncias UTI (chamadas ambulâncias alfa) no estado passará de 65 para 215 unidades. Parte da frota será destinada aos hospitais estaduais, incluindo 24 ambulâncias para o Complexo do Trabalhador, Fundação Estatal e hospitais universitários.