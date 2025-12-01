Paraná realiza consulta para escolha de diretores de escolas estaduais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) promove nesta terça-feira (2) a “Consulta Diretores”, parte do processo de escolha de diretores das escolas estaduais para o ano letivo de 2026. A votação ocorrerá nas próprias escolas, das 7h às 21h, com exceções para os Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) e Escolas das Ilhas e do Campo, que terão horários ligeiramente diferentes.

O processo de escolha envolve voto direto, secreto e facultativo, com participação de alunos a partir de 16 anos, pais ou responsáveis e servidores da escola. Para votar, é necessário apenas apresentar um documento oficial com foto. A consulta é organizada por comissões consultivas formadas por representantes da comunidade escolar, incluindo professores, funcionários, pais e alunos.

Este ano, 1.452 candidatos estão habilitados para concorrer ao cargo de diretor em 1.115 colégios da rede estadual. Os candidatos elegíveis incluem professores e funcionários efetivos da rede estadual, além de professores contratados em Regime Especial/PSS em casos específicos. Para se habilitarem, os candidatos passaram por duas etapas eliminatórias: um curso de formação em gestão escolar e uma prova presencial sobre o Programa de Desenvolvimento de Liderança.

O resultado da consulta será divulgado em 19 de dezembro pela Seed-PR, e os diretores eleitos iniciarão seus mandatos em 2 de janeiro de 2026. É importante notar que algumas escolas, como as de modelos cívico-militar, integral, parceiro da escola, colégios da polícia militar, indígenas, quilombolas e escolas conveniadas, têm seus diretores indicados diretamente pela Seed-PR.