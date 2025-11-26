Paraná realiza 1ª Conferência do Clima para apoiar municípios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná promoveu nesta quarta-feira (26), em Curitiba, a 1ª Conferência do Clima do Paraná, reunindo prefeitos e representantes municipais. O evento, organizado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Simepar, Instituto Água e Terra (IAT) e Defesa Civil, contou com especialistas para auxiliar os municípios na tomada de decisões frente aos desafios climáticos.

Cerca de 200 municípios enviaram representantes, com transmissão ao vivo para os demais. O foco principal foi melhorar a capacidade de resposta do Estado diante de catástrofes climáticas. Especialistas do Simepar explicaram o funcionamento da previsão do tempo, enquanto a Defesa Civil abordou o sistema de avisos e alertas meteorológicos.

O coronel Fernando Schunig, da Defesa Civil, destacou a importância da ação local: “É no município que a ocorrência acontece e onde a informação deve ser difundida”. Ele também mencionou o Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), disponível para obras de prevenção de desastres.

Durante o evento, foi apresentado o laudo técnico sobre os três tornados que atingiram o Paraná em 7 de novembro. Os tornados em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava foram reclassificados para F4 na escala Fujita, um fenômeno raro segundo Paulo de Tarso, diretor-presidente do Simepar.