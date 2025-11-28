Paraná promove ações de conscientização e testagem no Dia Mundial de Luta contra a Aids

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) realizará ações de conscientização e testagem rápida para HIV no centro de Curitiba neste sábado (29), das 10h às 15h, marcando o início das atividades do Dezembro Vermelho. A data de 1º de dezembro é reconhecida mundialmente como o Dia de Luta contra a Aids.

A ação ocorrerá na Rua das Flores com a Travessa Oliveira Belo, próximo ao Bondinho da Rua XV, e incluirá distribuição de material informativo. Ao longo do mês, outros municípios paranaenses, com apoio das 22 Regionais de Saúde, promoverão iniciativas semelhantes, como testes rápidos e orientações em espaços públicos e privados.

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, ressaltou a importância dessas ações: “Este dia é um lembrete poderoso de que a luta contra a Aids deve ser uma prioridade contínua em nossas políticas de saúde pública. Através da testagem e das campanhas educativas, temos a oportunidade de desmistificar o HIV e reduzir o estigma que ainda cerca a doença”.

A Sesa mantém programas contínuos de prevenção e tratamento, incluindo a distribuição de preservativos e gel lubrificante, além da oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) – uma combinação de medicamentos diários para prevenir a infecção pelo HIV. O estado também fornece fórmula láctea infantil para crianças expostas ao HIV até os seis meses de idade.

Em 2023, o Paraná recebeu certificação pela eliminação da transmissão vertical do HIV – da gestante para o bebê. A recertificação será entregue em 3 de dezembro, em Brasília.

Dados recentes mostram que, de 2010 a 2025, foram notificados 32.703 casos de Aids em adultos e 21.983 casos de HIV no Paraná. A maior concentração está na faixa etária de 20 a 39 anos (65,7%). Em 2025, até 17 de novembro, foram registrados 16,3 casos por 100 mil habitantes, indicando uma redução em relação a 2024, quando a taxa era de 19,9 casos por 100 mil habitantes.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde em 1988, visa unir esforços globais na luta contra o HIV/Aids, promovendo educação, solidariedade e mobilização social.