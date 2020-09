O Paraná registrou mais 832 casos confirmados de coronavírus e 20 mortes causadas pela covid-19. As novas vítimas são 8 mulheres e 12 homens com idades de 18 a 89 anos que residiam em Foz do Iguaçu (3), Colombo (2), Curitiba (2), Londrina (2), São José dos Pinhais (2), Almirante Tamandaré, Arapongas, Assis Chateaubriand, Cascavel, Lapa, Piraquara, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul e Santa Terezinha de Itaipu. Agora, o estado tem desde o início da pandemia 174.124 ocorrências da doença, com 4.335 óbitos causados por ela.

O número de infectados que já se recuperaram do coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), é de 126.337. Por outro lado, há 4.989 pessoas esperando resultado de exames para confirmar ou não o diagnóstico.

A taxa de ocupação das UTIs SUS para Covid-19 está em 68%. São 735 unidades ocupadas e 350 livres. De acordo com o informe, somando UTIs e outros leitos, tanto na rede pública quanto na particular, o Paraná tem 1.905 pacientes internados com suspeita ou confirmação da doença.

