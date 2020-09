A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa) confirmou neste sábado (12) a morte de mais 20 pessoas vítimas da Covid-19. De acordo com o boletim emitido pela pasta, as vítimas eram nove mulheres e 11 homens, com idades entre 32 a 98 anos. Desde o começo da pandemia, 3.761 paranaenses foram vítimas da doença.

Pelo segundo dia seguido o número de novos casos confirmados passou da casa dos 2 mil – 2.221 pacientes tiveram resultado positivo nos exames, segundo o boletim da Sesa. O Paraná contabiliza agora 151.293 casos ativos de infecção pelo novo coronavírus.

O número de recuperados não foi atualizado pela secretaria, e o boletim da Sesa mostra o mesmo número de sexta-feira (11), 104.110 pessoas. A secretaria contabiliza 5.929 exames ainda aguardando resultado.