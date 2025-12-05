Paraná participa da abertura do 14º Cosud no Rio de Janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná marcou presença na abertura do 14º Cosud – Consórcio de Integração Sul e Sudeste, realizada na quinta-feira (04) no Rio de Janeiro. O secretário das Cidades, Guto Silva, representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior no evento que reúne os sete estados das regiões Sul e Sudeste.

Criado em 2019, o Cosud busca promover a cooperação entre os governos estaduais do Sul e Sudeste, regiões que somam 119 milhões de habitantes e representam 70% do PIB nacional. Nesta edição, o foco principal é a segurança pública, além de temas como desburocratização, turismo, desenvolvimento econômico, logística, transportes, inovação e tecnologia.

Guto Silva destacou a importância do consórcio no enfrentamento dos desafios comuns aos estados participantes. “O Cosud tem sido um instrumento muito potente para discutirmos soluções e problemas comuns a todos nós. A pauta forte aqui no Rio de Janeiro é a segurança pública, mas também vamos focar no meio ambiente e nas questões climáticas”, afirmou o secretário.

Segundo Silva, os sete estados estão alinhados, compartilhando inteligência e estratégias. Ao final do evento, previsto para sábado (06), será elaborada a Carta do Rio de Janeiro com novas propostas e ações para avançar nos temas discutidos.

Na edição anterior do Cosud, realizada em Curitiba em agosto de 2025, foi produzida a Carta de Curitiba. O documento, elaborado como preparação para a COP30, enfatizou a importância da preservação da Mata Atlântica e registrou ações integradas entre os estados, como plantio de mudas nativas, ampliação do monitoramento por satélite e criação de novas unidades de conservação.