Paraná oferece 25.230 vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

O Paraná inicia a semana com 25.230 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador e nos postos avançados coordenados pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As oportunidades abrangem todas as regiões do Estado, principalmente nas áreas de produção, logística, comércio e serviços.

Entre as funções com maior número de postos disponíveis estão alimentador de linha de produção (7.119 vagas), abatedor (1.402), operador de caixa (1.042) e repositor de mercadorias (871). Curitiba e Região Metropolitana lideram com 5.164 vagas, seguidas por Cascavel com 5.994, impulsionada pela agroindústria.

Campo Mourão (3.023 vagas), Foz do Iguaçu (2.721), Londrina (2.371), Maringá (1.433), Paranaguá (778), Pato Branco (1.474) e Umuarama (912) também apresentam oportunidades significativas em diversos setores.

O programa Master Job amplia as oportunidades para profissionais qualificados, oferecendo 63 vagas em Curitiba e 7 na Região Metropolitana para áreas técnicas e superiores, além de vagas de estágio.

Segundo dados do Caged, o setor de serviços lidera a geração de empregos no Paraná em 2025, com 5.579 novas vagas criadas apenas em outubro. No acumulado de janeiro a outubro, o setor já registra 70.614 novos postos de trabalho, consolidando sua importância na economia do estado.