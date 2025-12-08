Paraná mantém nota máxima em avaliação previdenciária federal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná alcançou pela quarta vez consecutiva a nota ‘A’ no Indicador de Situação Previdenciária (ISP) dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A avaliação, realizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, atesta a qualidade na gestão e a solidez financeira do sistema previdenciário estadual.

O ISP avalia a transparência, gestão e situação financeira dos RPPS. Além da nota máxima, o Paraná manteve o Nível IV do perfil atuarial, o mais alto exigido pela legislação federal. Isso demonstra o equilíbrio na administração dos recursos previdenciários do estado.

A Paranaprevidência, responsável pela gestão do regime previdenciário estadual, administra atualmente um patrimônio de R$ 13,1 bilhões. Esse montante visa garantir o pagamento dos benefícios futuros aos servidores públicos do estado.

O resultado atual é fruto de uma trajetória de recuperação iniciada em 2019, quando o estado ocupava a 26ª posição com nota ‘D’. Mudanças internas, implementação de processos de governança e a reforma da previdência contribuíram para a melhoria gradual da classificação.

A manutenção da nota ‘A’ no ISP e do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) assegura ao estado o acesso a transferências federais e o fluxo normal de informações com a União, beneficiando a gestão pública estadual.