Paraná mantém 3ª posição em ranking de abertura rápida de empresas

O Paraná manteve a terceira posição no ranking dos estados mais rápidos para abrir uma empresa, com um tempo médio de 8 horas, 50 minutos e 27 segundos. Segundo o relatório da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), foram analisados 5.658 processos em novembro. A média nacional foi de 1 dia e 1 hora, 17 horas a mais que o desempenho paranaense, considerando a movimentação de 70.677 processos no período.

Em comparação com outubro, o estado registrou um aumento de 45 minutos e 20 segundos na média de tempo. Esse acréscimo foi resultado das etapas municipais de viabilidade (total e locacional), que tiveram um aumento de 24 minutos cada. Apesar disso, o Paraná continua sendo destaque entre os estados com melhor tempo.

A etapa de viabilidade de nome apresentou melhora, com redução de 41 segundos no tempo médio. Um empreendedor paranaense leva em média 2 minutos e 31 segundos para verificar a disponibilidade do nome empresarial no estado.

No ranking nacional, Sergipe lidera com tempo de 3 horas e 47 minutos, seguido pelo Piauí com 6 horas e 37 minutos. Após o Paraná, completam o grupo dos cinco estados mais rápidos o Espírito Santo (10 horas e 34 minutos) e Tocantins (10 horas e 59 minutos).

O Paraná também manteve a terceira posição na quantidade de registros de processos no país, ficando atrás apenas de São Paulo (25.356 processos) e Minas Gerais (7.344 processos), estados com as maiores populações do Brasil, segundo o IBGE.

O tempo de abertura de empresas na Jucepar considera o período necessário para concluir o processo de registro empresarial, incluindo as etapas de viabilidade, validação cadastral e efetivação do registro com obtenção do CNPJ. Não são contabilizados os tempos de inscrições municipais ou estaduais, nem a obtenção de licenças para o funcionamento do negócio.